أمريكا تعلق بخصوص الحكم المرتقب لمحكمة العدل حول غزة!

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صرّحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بإنها لن تستبق حكم محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن غزة.وذكرت الخارجية الأمريكية، لن نستبق الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن غزة غدا الجمعة"، متوقعة "من إسرائيل الامتثال للقانون الدولي.وبيّنت أن على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تجري إسرائيل تحقيقا سريعا وشاملا بشأن مقتل الفلسطيني الأمريكي الذي قتل في الضفة.وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت دعوى في 29 كانون أول 2023، ضد الكيان الإسرائيلي بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.