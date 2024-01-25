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فرنسا ترفض عقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن بخصوص إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين


 صرّح دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بأن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن رفضت طلبا روسيّا بعقد جلسة عاجلة اليوم بشأن إسقاط طائرة إيل 76، على أن تعقد غدا الخميس.
وكانت روسيا قد طلبت عقد اجتماع في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو) اليوم الأربعاء، إلا أن فرنسا (الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي) رفضت هذا الطلب وأرجأت عقده إلى يوم غد الخميس.
وأوضح بوليانسكي عبر قناته في تلغرام، كما هو متوقع، إختارت الرئاسة الفرنسية طريق إساءة إستخدام صلاحياتها كرئيسة لمجلس الأمن في يناير، وهي ترفض تلبية طلبنا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف ضد روسيا.
وأضاف، من الواضح أنها (فرنسا) تحاول كسب الوقت ومنح عملائها الأوكرانيين الوقت للتوصل على الأقل إلى بعض التفسيرات المعقولة إلى حد ما لما حدث، حيث وافقت فرنسا على عقد اجتماع فقط غدا 25 يناير.
كذلك، صرّح الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن إستعداد المنظمة لتوفير مقرر لاجتماع مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بإسقاط الطائرة إيل-76، إذا كان هناك طلب من أعضاء مجلس الأمن حول ذلك، وقال، إذا طُلب منا توفير متحدث، فسنفعل ذلك كما هو الحال دائما.
 وكان  نظام كييف قد إرتكب عملا إرهابياً في صباح يوم 24 يناير، أسفر عن إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 بالقرب من قرية يابلونوفو، بمنطقة كوروتشانسكي، في مقاطعة بيلغورود، حيث كانت تقوم برحلة لنقل 65 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ تبادل للأسرى متفق عليه مسبقا، ونتيجة لذلك قتل جميع العسكريين الأوكرانيين بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة الروسية الستة وثلاثة ضباط كانوا على متنها.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، إن استهداف الطائرة من قبل الجانب الأوكراني تم بصاروخين مضادين للطائرات في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
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