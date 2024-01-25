الجمعة موعداً لصدور قرارا بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

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صرّحت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بأنها ستصدر يوم الجمعة 26 يناير، حكمها بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وأوضحت المحكمة في بيان لها، يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، ستصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.وكانت جلسات استماع محكمة العدل الدولية قد إنطلقت في 11 يناير الجاري في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.حيث حثّ المحامون في مذكرة تقع في 84 صفحة، القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـتعليق عملياتها العسكرية فورا في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة.وأشار الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، وإن أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب أعمال إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما النسيج الفلسطيني كله في غزة.