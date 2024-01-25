الصفحة الدولية

الجمعة موعداً لصدور قرارا بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل


صرّحت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بأنها ستصدر يوم الجمعة 26 يناير، حكمها بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة في بيان لها، يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، ستصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
  وكانت جلسات استماع محكمة العدل الدولية  قد إنطلقت في 11 يناير الجاري في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
 حيث حثّ المحامون في مذكرة تقع في 84 صفحة، القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـتعليق عملياتها العسكرية فورا في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة.
وأشار الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، وإن أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب أعمال إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما النسيج الفلسطيني كله في غزة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرنسا ترفض عقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن بخصوص إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين
الجمعة موعداً لصدور قرارا بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد استهداف طائرة كانت تقل أسرى أوكرانيين!
خبير في شؤون الأمن القومي المصري: محور فيلادلفيا خط أحمر والاقتراب منه انتحار وهلاك للجيش الإسرائيلي
القيادة الوسطى الأمريكية: الحوثيون أطلقوا اليوم ثلاثة صواريخ باليستية على سفينة ديترويت الأمريكية
الصحة السعودية توضح بشأن انتشار المرض " X"
واشنطن تدرس الانسحاب من سوريا!
السعودية تعتزم افتتاح أول متجر للمشروبات الكحولية يخدم غير المسلمين!!!
الخارجية الروسية: كييف تسقط طائرة أسرى أوكرانيين!
الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض خطير!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك