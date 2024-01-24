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روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد استهداف طائرة كانت تقل أسرى أوكرانيين!


صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الجانب الروسي طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي استهدف الطائرة إيل-76، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.
وأوضح، لقد طلبنا بالفعل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية بمسؤولياتها وتحدد موعدا لهذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 كانت تقل أسرى أوكرانيين في مقاطعة بيلغورود، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات.
ومن الجدير بالذكر، كان على متن الطائرة 6 من أفراد الطاقم و65 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل، و3 عسكريين روس يرافقونهم، قد ماتوا جميعاً.
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روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد استهداف طائرة كانت تقل أسرى أوكرانيين!
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