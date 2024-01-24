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السعودية تعتزم افتتاح أول متجر للمشروبات الكحولية يخدم غير المسلمين!!!


 صرّحت وكالة رويترز عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء قوله بإن السعودية تستعد لفتح أول متجر في العاصمة الرياض لبيع المشروبات الكحولية، سيقدم خدماته حصريا للدبلوماسيين غير المسلمين!
وأوضحت وثيقة بأنه سيتحتم على الزبائن التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية السعودية، وسيتعين عليهم أيضا احترام الحصص الشهرية المخصصة لمشترياتهم.
وبيّنت أن موقع المتجر الجديد سيكون في الحي الدبلوماسي بالرياض، حيث توجد سفارات ويقيم دبلوماسيون وستقتصر مبيعاته حصرا وبصرامة على غير المسلمين.
وذكر مصدر مطلع على الخطط، إنه من المتوقع أن يفتح المتجر أبوابه خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت السعودية تطبق قوانين صارمة على شرب الكحوليات، وتشمل العقوبات الجلد والغرامات والسجن، وقد يتم ترحيل المغتربين والوافدين لهذا السبب. وفي إطار تعديلات تم استبدال عقوبة الجلد في الغالب بفترات سجن.
ويذكر أنه لم يكن بالإمكان الحصول على المشروبات الكحولية في المملكة إلا عبر البريد الدبلوماسي أو من خلال السوق السوداء.
وذكرت وسائل إعلام رسمية هذا الأسبوع أن الحكومة ستفرض قيودا جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسية وهو أمر قد يعزز الطلب على المتجر الجديد.
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السعودية تعتزم افتتاح أول متجر للمشروبات الكحولية يخدم غير المسلمين!!!
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