البرلمان الهندي يمنع تصوير الجلسات

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قررت السلطات الهندية منع التصوير الفوتوغرافي والفيديو داخل مبنى البرلمان في البلاد، وتم نشر الأمر المقابل في تعميم من إدارة أمين الأمن في برلمان الجمهورية.وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس أن مجمع البرلمان هو الموقع الأكثر تهديدا في الهند، وكجزء من التدابير الأمنية الإستراتيجية يعد حظر التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو في المجمع جزءاً من الاستراتيجية المخططة.وبحسب بيان البرلمان فإن جميع كاميرات الفيديو والكاميرات والهواتف الذكية تشكل تهديدا مباشرا لأمن المجمع، لافتا إلى أن حماية البرلمان والبرلمانيين وغيرهم من كبار الشخصيات وموظفيه هي أولوية جهاز أمن البرلمان.وورد في التعميم الذي صدر قبل جلسة الميزانية للبرلمان التي تفتتح في 31 يناير، أنه تم إبلاغ جميع المسؤولين وموظفي الأمانات في مجلسي النواب والشيوخ ووزارات الشؤون البرلمانية والإدارات الأخرى المرتبطة بهذا القرار، إلا أن الكثير من النواب لا يلتزمون بالقرار.