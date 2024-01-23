مصادقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو

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أقرّ البرلمان التركي بالمصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو ، في مطالبة تأخرت عاما ونيّف وعرقلت جهودا غربية لإبداء حزم إزاء الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.وتمّت المصادقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الناتو بموافقة 287 مشرّعا مقابل 55 صوتا معارضا، لتصبح بذلك المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.بالمقابل، ذكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن السويد باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد أن تصويت البرلمان التركي بالموافقة.وأوضح كريسترشون على منصة إكس نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي.