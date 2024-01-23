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روسيا تدعو لوقف القتال في غزة وتحث بايدن على الامتناع عن استخدام حق الفيتو!


 طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوقف العمليات القتالية في قطاع غزة، وكذلك حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على الامتناع عن استخدام حق الفيتو ضد قرارات بهذا الشأن.
وأوضح لافروف في تصريح لقناة سي بي إس، ردا على سؤال حول ما الذي يمكن أن ينصح به الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسوية الوضع في الشرق الأوسط، يجب وقف العمليات القتالية، وعدم استخدام حق الفيتو ضد قرارات بشأن هدنة إنسانية عندما تعرض.
وأضاف، لقد استخدمتم حق الفيتو مرتين. ومن جانب مجلس الأمن الدولي لا يوجد أي رد فعل على المطالبة بوقف إطلاق النار.
وتابع لافروف، يجب عدم المماطلة في إقامة الدولة الفلسطينية. وحث واشنطن على أن تنضم إلى العملية كمشارك نزيه وألا تحاول احتكار العملية وتفكر فقط في تحقيق مصالحها بدلا من مصالح الشعب الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر أن التصعيد في قطاع غزة مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد حركة "حماس" ردا على هجومها الواسع النطاق بالأمس على إسرائيل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا حول فترات هدنة إنسانية في غزة في نوفمبر الماضي بعد عدة محاولات فاشلة لإصدار أي قرار، حيث كانت واشنطن تستخدم حق الفيتو ضد مشاريع كانت تتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار.
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