الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة مرّوع



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة مرّوعاً.وأوضح غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، "أكثر من ربع سكان قطاع غزة يواجهون نقصا كبيرا في الغذاء وآلاف يواجهون خطر انتشار الأمراض.وأضاف، شعب غزة لا يواجه فقط خطر القتل أو الإصابة بالقصف وإنما احتمالات متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية.وأشارغوتيريش الى أن الـ100 يوم السابقة في غزة محزنة مع سقوط المزيد من الضحايا واتساع نطاع الدمار، مطالباً بـ"الإفراج عن المحتجزين في غزة فوراً.وأكد غوتيريش بأنه يجب توقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر"، مضيفاً "خطر التصعيد الإقليمي أصبح واقعا الآن.