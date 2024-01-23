معاقبة شركة طيران إيرانية بسبب رفع اسعار تذاكرها في زيارة الأربعين

حكمت هيئة الجزاءات الحكومية الإيرانية، بقطع حصة الوقود المدعومة على شركة طيران محلية ودفع غرامة قدرها 102 مليار ريال (حدود 20.000 دولار).

وأفادت وكالة إيلنا نقلا عن العلاقات العامة في هيئة الجزاءات، بأن شهرام محسني قال: حكم على إحدى شركات الطيران التي باعت تذاكر بأسعار عالية خلال زيارة الأربعين بدفع غرامة قدرها 102 مليار ريال، أي ما يعادل 25 ضعف قيمة المخالفة.

وأضاف المدير العام للعلاقات العامة: بالنظر إلى تكرار المخالفة، تم إدانة الشركة بالختم على رخصتها وقطع حصة الوقود المدعوم للرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الزيارة لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب محسني، فإن رئيس الفرع الرابع لمنظمة الجزاءات، وبناء على موافقات الجهات المعنية، أصدر أمراً نهائياً وملزماً بتشميع وتنصيب مخالفة لمدة 10 أيام على مكتب هذه الشركة في طهران من أجل إعلام الناس بمجريات الأمر.

وذكر أن الزيادة على مبيعات هذه الشركة بلغ 4 مليارات و72 مليون ريال بواقع 410 رحلة جوية من أصفهان إلى النجف، فضلا عن 133 تذكرة أخرى من رشت إلى النجف.

ولم يعلن المسؤول إسم الشركة المغرمة.