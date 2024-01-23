اليرلمان الروسي يطالب الأمم المتحدة بإدانة جرائم كييف

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طالب مجلس الدوما الروسي، الأمم المتحدة وبرلمانات العالم بإدانة جرائم نظام كييف وتقييم الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني وجرائم الحرب التي يرتكبها.وأظهر النواب غضبهم العميق من الهجوم على مدينة دونيتسك في 21 يناير الجاري وأشاروا إلى أن هذا العمل الإرهابي الفظيع أظهر الجوهر الإجرامي لنظام كييف الذي يروج لعقيدة الكراهية وتمجيد زعيم العصابات النازية الأوكرانية إبان الحرب العالمية الثانية ستيبان بانديرا.وذكر البيان، أعضاء الدوما مستعدون ويدعون إلى الحوار البناء والتفاعل مع كل من يهتم بالقضاء على التهديد الإرهابي وأفكار النازيين الجدد، ويتمسك بمبادئ حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة والتضامن والتنمية السلمية المشتركة لشعوب القارة الأوروبية.وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت الأحد الماضي سوقا في مدينة دونيتسك ما أدى لمقتل 27 مدنيا، وإصابة 25 آخرين.