زلازل يضرب كازاخستان والصين مخلفاً جرحى وأضرار

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صرّحت وزارة الصحة في كازاخستان بأن 44 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بعد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة ألماتا الكازاخية.وفي بيان قد صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، طلب 44 شخصا في ألماتا مساعدة طبية بسبب جروح خفيفة ومتوسطة، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى.وأوضح المكتب الصحفي لوزارة طوارئ كازاخستان إنه من غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية في ألماتا في الأيام المقبلة.وجاء في بيان مركز إدارة الكوارث، من غير المتوقع حدوث زلازل تزيد شدته عن 7 درجات في الأيام المقبلة.ووقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر الليلة الماضية على حدود كازاخستان وقرغيزستان على بعد 264 كيلومترا جنوب شرق ألماتا وشعر سكان ألماتا بهزات بلغت شدتها 5 درجات.وفي الصين أفادت شينجيانغ جيباو بإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة في مدينة شينجيانغ جراء زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب في الليلة الماضية شمال غربي الصين.وذكرت مصادر محلية إن مركز الزلزال كان على عمق 22 كيلومترا.وكان علماء الزلازل قد سجلوا حتى الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي، 43 هزة ارتدادية بقوة تتراوح بين 3 و5.3 درجة.وبحسب المعلومات المُحدّثة، قد أسفر الزلزال عن إصابة شخصين بجروح خطيرة و4 آخرين بجروح خفيفة، فيما انهار 47 منزلا وتضرر 78 منزلا.