رئيس الوزراء البولندي: لن نزود أوكرانيا بعد الآن بالأسلحة مجانا

صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الاثنين بأن بولندا لم تعد قادرة على إمداد أوكرانيا بالأسلحة مجاناً، وستقدم المساعدات العسكرية لقوات كييف على أساس تجاري.

وقال توسك: "لقد توصلنا إلى تفاهم بشأن التمويل والتوقف عن المساعدة المجانية، فالمساعدة بدون أموال كانت ممكنة، لكن من الواضح أن بعض الفرص بدأت تنفد (في إشارة إلى التعاون بين البلدين في المجال العسكري)، بولندا مستعدة لدعم أوكرانيا بالمعدات، وسنواصل البحث عن تمويل مشترك، بالإضافة إلى استغلال الفرص التجارية المختلفة".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي، إن كييف ستشتري أسلحة من بولندا بالدين، مشيرا إلى أن هذا سيصبح شكلا جديدا من أشكال التعاون بين البلدين.

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.