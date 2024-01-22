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توقف عمليات البحث عن عنصرين من البحرية الامريكية في خليج عدن!


أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، انهاء عمليات البحث عن اثنين من طاقم البحرية الامريكية واعتبارهما متوفين، بعد 10 أيام من فقدانهما في خليج عدن اثناء عملية عسكرية على سفينة إيرانية تحمل أسلحة الى اليمن، بحسب القيادة المركزية الامريكية.
وذكرت القيادة في بيان انه يؤسفنا أن نعلن أنه بعد بحث شامل دام لمدة عشرة أيام، لم يتم خلالها تحديد مكان عنصري البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير وضع حالتهما إلى متوفين.
وأضافت، انتهت عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة البحرية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متطورة في 11 يناير/ كانون الثاني، ونحن نقوم الآن بعمليات الاسترداد.
وبيّنت انه خلال عملية البحث الموسعة هذه، قامت اصناف القوات المحمولة جواً والبحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا بالبحث بشكل مستمر في أكثر من 21000 ميل مربع لتحديد موقع زملائنا المفقودين، تم تقديم المساعدة في البحث أيضًا من قبل مركز الأسطول للأرصاد الجوية وعلوم المحيطات، وقيادة المنطقة الأطلسية لخفر السواحل الأمريكي، وجامعة سان دييغو - معهد النصوص لعلوم المحيطات، ومكتب البحوث البحرية - دعم علوم المحيطات، واحترامًا لعائلاتهم، لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الحالي.
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توقف عمليات البحث عن عنصرين من البحرية الامريكية في خليج عدن!
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