الأمم المتحدة تدين هجوم القوات الأوكرانية على سوق دونيتسك

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عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد عن إدانته الشديدة للهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.وذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان الأمين العام يدين بشدة جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك قصف دونيتسك اليوم.وأكد غوتيريش على أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور.وصرّح دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني الذي استهدف سوقا في مدينة دونيتسك صباح اليوم الأحد إلى 28 قتيلا، و30 جريحا بينهم أطفال.وأوضحت وكالة نوفوستي بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف على الأقل من عيار 155 مم على حي تِكستيلشيك بالمدينة حيث يقع عدد كبير من الأسواق والمتاجر.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الروسية قصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك، وطالبت المنظمات الدولية والحكومات بإدانة هذا الاعتداء الإرهابي.وطالب البيان الحكومات والهيئات الدولية لإدانة هذا العمل الإرهابي، وأضاف: "سيعني الصمت على هذا الاعتداء، الموافقة غير العلنية على قتل المدنيين، وسيشجع النازيين الجدد في أوكرانيا على ارتكاب جرائم أكثر دموية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأوضح بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.