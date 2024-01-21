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حديث أمريكي عن احتمالية فوز ترامب: مشكلة لأوروبا


قال مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، إن الفوز المحتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيشكل مشكلة خطيرة بالنسبة لأوروبا.

وأضاف سكاراموتشي بحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ردا على سؤال عما سيعنيه فوز ترامب مجددا في الانتخابات بالنسبة لأوروبا، أنه "سيكون مشكلة كبيرة، فترامب يكره الناتو ويريد إلغاءه أكثر من أي شيء آخر، وفي ذات الوقت هو يحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنني أفترض أنه سيتم إيقافه".

وأشار إلى أنه لا يؤمن بفوز ترامب حتى لو شارك كمرشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر، مضيفا أن "ترامب فاز بولاية أيوا، لكنني لا أعتقد أنه سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وقال إن "ترامب محبوب من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يؤمنون بالفاشية وتفوق العرق الأبيض، لكن بقية الولايات المتحدة تكرهه، وفي حال نجاح ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية فإنه سيفرض ضغوطا كبيرة على المؤسسات الأميركية والديمقراطية".

وخلص إلى القول: "إن ترامب يريد أن يكون دكتاتورا، لذلك سوف يروج لأجندة أكثر تعطشا للسلطة".

وقد حظي ترامب بتأييد نحو 51% من الناخبين في آيوا، حسب تقديرات لوسائل إعلام أمريكية، متقدما بهامش كبير على منافسيه الرئيسيين - السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

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