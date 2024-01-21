إستخبارات أميركية، حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر!

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أوضحت تقديرات استخبارية أميركية، اليوم الأحد، إلى أن حركة حماس، لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر مقبلة.جاء ذلك في تقرير حديث نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن هدف تدمير حماس لم يتحقق.وأقرّ المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، فإنهم لم يحققوا هدفهم المتمثل في تدمير حماس.وبيّن تقرير الصحيفة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من مقاتلي حماس، بحسب تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، وهي حصيلة أقل من هدف إسرائيل المتمثل في تدمير الحركة.وبرغم أن حماس تكبدت آلاف الضحايا، وفقا للتقييمات الأميركية والإسرائيلية، إلا أنها تهدف ببساطة إلى البقاء على قيد الحياة في هذا الصراع، حسبما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون.وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي كبير عن هدف حماس: "ليس عليك أن تفوز، كل ما عليك فعله هو ألا تخسر.