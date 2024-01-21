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رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يصرّح عن موانع دخول وفد الاتحاد إلى غزة


  صرّح رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرة داغي، بسبب منع دخول وفد الاتحاد إلى غزة، رفقة المساعدات التي دخلت القطاع.
وذكر في حسابه على منصة إكس، المعبر والوفد والمساعدات والموانع..إلى الذين يسألون عن سبب موانع دخول وفد الاتحاد إلى غزة مع المساعدات..جوابي: معاذ الله أن يكون تهاونا أو تقصيرا لكن الأمر معقد ولا يمكن تجاهل القيود والتدخل الدولي، وحساسية المشهد.
وأضاف داغي، ومع ذلك، فالسعي مني جاد للوصول إلى غزة، ولكن ذلك يتطلب وقتا وجهدا إضافيا.
وأردف، أرجو من الجميع فهم الظروف الصعبة التي تواجهنا والتحديات التي نواجهها في محاولة الوصول إلى فتح المعبر..نحن نعمل بكل جدية وإصرار لتخطي هذه الصعوبات والوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن..القضية قضيتنا ومصابهم مصابنا.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن تشكيل وفد للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.
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