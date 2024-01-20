إيران: نحتفظ بحق الرد على اغتيال المستشارين العسكريين بدمشق

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، ان طهران تحتفظ بحق الرد على استشهاد المستشارين العسكريين بدمشق في الوقت والمكان المناسبين.

وقالت الخارجية في بيان لها: "إننا ندين بشدة العمل الإجرامي والعدواني الذي قام به النظام الصهيوني هذا الصباح في الهجوم على منطقة المزة السكنية بدمشق".

وأضافت: "لقد لعب المستشارون العسكريون للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموجودون في هذا البلد بدعوة رسمية من الحكومة السورية، وما زالوا يلعبون دورًا مهمًا في مساعدة الحكومة والجيش والأمة السورية على محاربة الإرهاب في السنوات الماضية".

وأشارت الوزارة الى ان "اغتيال المستشارين العسكريين الإيرانيين على يد النظام الصهيوني يظهر بوضوح العلاقة العميقة والمنظمة بين هذا النظام الإرهابي ومختلف الجماعات الإرهابية وداعش في المنطقة".

وأكدت: "تحتفظ إيران بحقها في الرد على الإرهاب المنظم للنظام الصهيوني المزيف في الوقت والمكان المناسبين".