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فرنسا: لا نستطيع منع المدنيين من التوجه للقتال في أوكرانيا


أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم السبت، ان باريس لا تستطيع منع المدنيين الفرنسيين من التوجه للقتال في أوكرانيا، لأنهم لا علاقة لهم بالقوات المسلحة الفرنسية.

وقال ان "التصريحات حول وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا هي جزء من "حرب المعلومات الروسية"، والتي اشتدّت بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توريد 40 صاروخا إضافيا من طراز "سكالب" إلى كييف".

إلا أن زعيم الحركة الوطنية الفرنسية فلوريان فيليبو، طالب "بضرورة وقف نشر الدعاية التي تشجع على التوجه إلى أوكرانيا للقتال".

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X":"يجب على فرنسا استعادة النظام وعدم التورط في هذه الحرب، والتوقف عن نشر الدعاية التي تشجع الأغبياء والسذّج على الذهاب للقتال هناك".

واستدعت الخارجية الروسية الخميس سفير فرنسا لدى موسكو، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي القضاء على أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون وإصابة 20 آخرين، بضربة صاروخية دقيقة استهدفت تجمعهم في خاركوف شرق أوكرانيا.

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