الصفحة الدولية

باكستان وإيران لم تغلق الحدود أثناء الضربات بين الطرفين


 بقيت الحدود بين باكستان وإيران مفتوحة أثناء الضربات التي تبادلها الطرفان، حسب صحيفة الفجر الباكستانية.
وأوضحت الصحيفة، حتى يوم الخميس (عندما ضربت باكستان الأراضي الإيرانية)، تم نقل البضائع في كلا الاتجاهين، المنتجات الزراعية من باكستان إلى إيران، مع الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية من إيران إلى باكستان.
وكانت الخارجية الباكستانية قد أعلنت توجيه الجيش سلسلة ضربات عسكرية استهدفت أوكار الإرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، مؤكدة أن باكستان تحترم احتراما كاملا سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية. وكان الهدف الوحيد لعمل اليوم هو السعي لتحقيق أمن باكستان والمصلحة الوطنية التي لها أهمية قصوى ولا يمكن المساس بها.
وفي السياق ذاته، كانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أعلنت في يوم الثلاثاء الماضي،أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان.
يأتي ذلك، غداة هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة شنته القوات المسلحة الإيرانية على قواعد تنظيم "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
باكستان وإيران لم تغلق الحدود أثناء الضربات بين الطرفين
من هو الجنرال الإيراني الحاج صادق الذي أُستشهد في انفجار دمشق؟
في حادث محرج.. سفينتان حربيتان بريطانيتان تتصادمان خلال رسوهما في البحرين!
باكستان تقرر وقف تصعيد التوتر مع إيران
رعب في بريطانيا بسبب تفشي فيروس جديد
مخاوف وتحذيرات في إسرائيل من تحالف مصري إيراني
الصحة المصرية تعلق على أنباء ظهور فيروس مميت في البلاد
إعتذار ضابط أمريكي للشعب الروسي عن دور واشنطن في نزاع أوكرانيا!
إيران تعلق على خلفية بيان جامعة الدول العربية بشأن ضربة أربيل
بعد جنوب أفريقيا.. دولتان تحيلان وضع دولة فلسطين للجنائية الدولية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك