باكستان وإيران لم تغلق الحدود أثناء الضربات بين الطرفين

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بقيت الحدود بين باكستان وإيران مفتوحة أثناء الضربات التي تبادلها الطرفان، حسب صحيفة الفجر الباكستانية.وأوضحت الصحيفة، حتى يوم الخميس (عندما ضربت باكستان الأراضي الإيرانية)، تم نقل البضائع في كلا الاتجاهين، المنتجات الزراعية من باكستان إلى إيران، مع الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية من إيران إلى باكستان.وكانت الخارجية الباكستانية قد أعلنت توجيه الجيش سلسلة ضربات عسكرية استهدفت أوكار الإرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، مؤكدة أن باكستان تحترم احتراما كاملا سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية. وكان الهدف الوحيد لعمل اليوم هو السعي لتحقيق أمن باكستان والمصلحة الوطنية التي لها أهمية قصوى ولا يمكن المساس بها.وفي السياق ذاته، كانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أعلنت في يوم الثلاثاء الماضي،أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان.يأتي ذلك، غداة هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة شنته القوات المسلحة الإيرانية على قواعد تنظيم "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية.