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من هو الجنرال الإيراني الحاج صادق الذي أُستشهد في انفجار دمشق؟


 نقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الانفجار الذي استهدف منزلا في منطقة المزة في دمشق، تسبب بإستشهاد مسؤول إستخبارات فيلق القدس بسوريا وعدد من المسؤولين.
والجنرال زادة من مواليد العاصمة طهران، وكان من المقربين من قائد فيلق القدس في سوريا الجنرال رضي موسوي، الذي إستشهد بطائرة إسرائيلية مسيرة قرب دمشق في كانون الأول الماضي.
وفي ظل المعلومات الشحيحة عن الجنرال صادق أوميد زادة، والذي يدعى بـالحاج صادق، فإنه يبلغ من العمر 58 عاماً، كما ذكرت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري.
وذكرت منصة قدس التابعة للحرس الثوري، إنه منذ بداية الحرب في سوريا تواجد في دمشق إلى جانب قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني، الذي اغتالته أمريكا في العراق عام 2020.
وهجوم اليوم السبت الذي شنته إسرائيل، استهدف وحدة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وكان حاضراً في المبنى الجنرال صادق أوميد زادة ومعاونوه، واتضح أن معاونه المرافق له الحاج غلام وهو اسم حركي، كان من بين الشهداء (اسمه الحقيقي حيدر).
وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له إستشهاد أربعة وصفهم بـمستشارين عسكريين إيرانيين نتيجة الغارة الإسرائيلية على دمشق.
وربطت وسائل إعلام رسمية إيرانية الهجوم الإسرائيلي اليوم على دمشق، بالهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الثلاثاء الماضي على أهدف للموساد الإسرائيلي في شمال العراق.
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من هو الجنرال الإيراني الحاج صادق الذي أُستشهد في انفجار دمشق؟
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