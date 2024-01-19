مخاوف وتحذيرات في إسرائيل من تحالف مصري إيراني

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نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تحت عنوان تحذير! مصر وإيران تقتربان تحت ستار الحرب في غزة، محذرة تل أبيب من التقارب المصري الإيراني الذي بلغ مراحل متقدمة.وذكرت الصحيفة العبرية أن وزير الخارجية الإيراني سيصل إلى القاهرة في الأيام المقبلة، وأنه من المتوقع أن تتعزز العلاقات أكثر.وأوضح المحلل السياسي بالصحيفة الإسرائيلية ليئور بن آري، إن التقارب الذي يجب أن يقلق المسؤولين في تل أبيب هو التقارب بين القاهرة وطهران.ولفتت الصحيفة إلى أن هناك محادثات مكثفة تجري بين القاهرة ومسؤولين كبار من الحوثيين والإيرانيين في الأيام الأخيرة بهدف منع توسع الصراع البحري بين إسرائيل والغرب وإيران خوفا من أن يؤدي التصعيد إلى الإضرار بحركة المرور في قناة السويس.ووفقا للصحيفة الإسرائيلية يتم الإعداد لوصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.وتقول يديعوت إن ما يحدث في المنطقة يعزز العلاقات بين مصر وإيران، بسبب المصالح المشتركة للبلدين ولأن إيران تعتبر لاعبا رئيسيا في المنطقة، وأنه على الرغم من التوتر الذي نشأ بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فمن المتوقع أن تتعزز علاقات مصر مع إيران بشكل أكبر.