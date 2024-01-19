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إيران تعلق على خلفية بيان جامعة الدول العربية بشأن ضربة أربيل


أعربت إيران، اليوم الجمعة، عن "أسفها" بشأن البيان الذي أصدره وزراء خارجية جامعة الدول العربية بشأن الضربة الأخيرة في أربيل، مشيرة الى انها "وقفت مع العراق في خلال الهجمات الإرهابية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعان نقلا عن السومرية، إنّ "إيران لن تتردد في الدفاع عن أمن مواطنيها ومحاسبة الجناة"، بحسبما أوردت الميادين.
ولفت كنعاني إلى أنّ "احترام سيادة ووحدة أراضي العراق، من الأصول الثابتة لدى إيران"، مضيفاً أنّ إيران وقفت إلى جانب العراق وبذلت جهوداً بكلّ ما تملك من قوّة للحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه على مدى السنوات الماضية ولا سيما خلال الهجوم الذي تعرّض له من التكفيريين وتنظيم "داعش".
وتوقّع كنعاني من العراق تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين العام الماضي، إذ تنصّ الاتفاقية الموقّعة بين إيران والعراق في آذار/ مارس 2023 على التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في عدة مجالات أمنية.
وشدد كنعاني على أنّ "العلاقة بين إيران والعراق قويّة وصلبة وشاملة ومبنية على أساس المصالح المشتركة"، معربا عن "أمله في أنّ تبذل الجامعة العربية جهودها وطاقتها السياسية والقانونية لوقف الهجمات الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الكيان الإسرائيلي ضدّ سكّان غزّة".
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