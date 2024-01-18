موسكو تستدعي السفير الفرنسي بعد القضاء على مرتزقة فرنسيين في خاركوف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الخميس سفير فرنسا لدى موسكو بعد تدمير نقطة تمركز للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، ومن بينهم فرنسيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسة ماريا زاخاروفا، إنه على خلفية تدمير القوات الروسية نقطة تمركز مؤقتة للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، والقضاء على عدد كبير ومن بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، عن تصفية أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون بالإضافة إلى أكثر من 20 جريحا بقصف استهدف نقطة لتجمع المرتزقة في مقاطعة خاركوف.