علامات حمراء على يد ترامب تثير تساؤلات حول إصابته بمرض "غامض"

بينما لوّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للصحفيين ومعجبيه، الذي انتظروه أمام منزله في نيويورك قبل أن يتوجه إلى المحكمة، ركز الكثيرون على قروح حمراء غريبة على يده.

وبدت 3 علامات حمراء واضحة على إبهام وكف وسبابة ترامب، ما أثار جدلاً حول ماهيتها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا في حال لها أي تأثير على صحة المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، البالغ من العمر 77 عامًا.

ورجحت شائعات كثيرة أن العلامات الحمراء تلك ممكن أن تكون مؤشرًا على إصابة ترامب بمرض غامض.

وفي حديث له مع موقع "بوليتيكون" قال مستشار بيل كلينتون السابق، جيمس كارفيل إن العلامات الموجودة على يد ترامب، هي علامة على مرض الزهري المعدي والمنقول جنسيًا.

وأكد كارفيل: "لا تبدو لي جروحًا، بل هي قروح. وعندما سألت الأطباء، قالوا لي إنها تشير إلى إصابة الرئيس الأمريكي السابق بمرض الزهري الثانوي".

ديلي ميل

ويقول الأطباء إن مرض الزهري له 4 مراحل: أولية وثانوية وكامنة وثالثة، ولكل مرحلة أعراض مخلتفة. والأعراض الرئيسة لمرض الزهري في المرحلة الثانوية هي الطفح الجلدي و/أو القروح في الفم أو حول الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى طفح جلدي على راحتي يديك و/أو أسفل القدمين.

يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التقطت صورًا لترامب وهو يغادر برج ترامب بعد ساعات من تحديه ظروف الطقس القاسية التي تجتاح معظم الولايات المتحدة، للتحدث إلى أنصاره جنبًا إلى جنب مع المرشح الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي، الذي علّق حملته بعد نهاية مخيبة للآمال في ولاية أيوا.