الصفحة الدولية

مناورات جوية إيرانية في الخليج وبحر عمان بمشاركة صواريخ "مجيد" المخصصة لتدمير "مسيرات العدو"


انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس، مناورات "مدافعو سماء الولاية 1402" للدفاع الجوي الإيراني، التي تشمل مساحة واسعة من آبادان إلى تشابهار وشواطئ الخليج وبحر عمان.

وأفادت وكالة "فارس" بأن المناورات بدأت بمشاركة قوات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات الجوية والبحرية والبرية للجيش الإيراني والقوة البحرية للحرس، إضافة الى مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، من منطقة آبادان (جنوب غرب) إلى "تشابهار" (جنوب شرق)، وشواطئ الخليج والمياه الاقليمية الغيرانية في بحر عمان، على مساحة شاسعة تبلغ 600 الف كلم وبعمق 400 كلم من الشريط الساحلي الى أراضي البلاد وفي مناطق المراقبة الجوية.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" العميد عباس فرج بور، إلى أن المنظومات الصاروخية للارتفاعات المنخفضة "مجيد" أصابت ودمرت طائرات مسيرة للعدو المفترض هاجمت منطقة المناورات".

وأوضح العميد عباس فرج بور في تصريح له قائلا: "استمرارا للمرحلة الرئيسية للمناورات المشتركة التخصصية للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402"، قامت طائرات مسيرة تابعة للقوات المهاجمة قادمة من ناحية الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز، بالدخول إلى المنطقة العامة للمناورات، حيث تم رصدها وتحديدها وتتبعها بواسطة الرادار ومن ثم، وفي ظل التنسيق مع شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد، تم إطلاع منظومة "مجيد" الصاروخية للارتفاعات المنخفضة والتي بادرت إلى استهدافها واسقاطها بصواريخها".

وتابع: "الدفاع القوي والمتعدد الطبقات ضد هجوم صواريخ كروز هو أحد أهداف مناورات الدفاع الجوي وتم تنفيذه بنجاح في هذه المرحلة من قبل أنظمة الدفاع المختلفة للجيش والحرس الثوري..إن جميع مراحل هذه المناورات تتم بتوجيهات من كوادر التقييم في مقر "خاتم الأنبياء..وإن الدفاع الجوي للبلاد على أتم الاستعداد لحماية المنشآت الحساسة والحيوية من خلال تشكيل طبقات دفاعية آمنة لدى البلاد".

وحسب وكالة "فارس"، فإن منظومة "مجيد" الصاروخية للدفاع الجوي تعد "أول منظومة صاروخية إلكتروضوئية بمدى اشتباك يصل إلى 8 كيلومترات، ونظرا لنوع الأداء وخفة الحركة والحركة التكتيكية السريعة بعد العملية، فإنها تحبط أي إمكانية لاعتراضها بواسطة أنظمة الإشارة والاستطلاع والتصدي المضادة التي يتخذها العدو".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موسكو تؤكد سيطرتها على قرية "فيسيلوي" شرق أوكرانيا
موسكو تستدعي السفير الفرنسي بعد القضاء على مرتزقة فرنسيين في خاركوف
علامات حمراء على يد ترامب تثير تساؤلات حول إصابته بمرض "غامض"
مناورات جوية إيرانية في الخليج وبحر عمان بمشاركة صواريخ "مجيد" المخصصة لتدمير "مسيرات العدو"
صحفي فرنسي، إرسال مرتزقة فرنسيين إلى أوكرانيا قرار ماكرون وليس الشعب!
الوفيات أكثر من كورونا بـ20 ضعفاً.. الصحة العالمية: استعدوا لوباء "X"
عطل في طائرة بلينكن يهدد سمعة "بوينغ"
ضربات روسية كبيرة أسقطت عشرات الفرنسيين في خاركوف!
لافروف: من يؤمن بـانتصار الغرب على روسيا واهم
كيم يبعث بتهنئة منفردة لبوتين بالعام الجديد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك