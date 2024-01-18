الوفيات أكثر من كورونا بـ20 ضعفاً.. الصحة العالمية: استعدوا لوباء "X"

دعا مدير منظمة الصحة العالمية الدول إلى الاستعداد لمواجهة وباء X، معرباً عن تفاؤله بتوصل البلدان لاتفاق بشأنه حتى مايو/أيار المقبل.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: "استعدوا لوباء X.. العالم يخطط لمواجهة جائحة دولية خطيرة يمكن أن تتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من كورونا".

وأوضح غيبريسوس، خلال حديث في حلقة نقاش بعنوان "الاستعداد لمرض X" بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "اتفاقية الوباء قادرة على دمج كل التجارب والتحديات والحلول التي واجهناها في واحدة".

ووفقاً لموقع insider paper، سلط المسؤول الدولي الضوء على مصطلح "المرض X"، الذي يشير إلى مرض غير معروف تم وصفه لأول مرة في عام 2018.

ودعا غيبريسوس إلى الاستعداد للمجهول المحتمل، مؤكداً أهمية البحث والتطوير والبنية التحتية الصحية وتأهب القوى العاملة للمرض X.

وشدد على أهمية الصحة الأولية، مشيرا إلى الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف: "الأمر يتعلق بعدو مشترك وبدون استجابة مشتركة، فسوف نواجه نفس مشكلة كوفيد".

وسلط غيبريسوس الضوء على الموعد النهائي لاتفاقية الوباء في مايو/أيار 2024، معرباً عن أمله في أن تتوصل الدول إلى هذا الاتفاق بحلول ذلك الوقت.

وختم تصريحاته قائلاً: "من أجل أبنائنا وأحفادنا، يجب علينا إعداد العالم للمستقبل".