وساطة صينية لإنهاء التوتر بين باكستان وإيران

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صرّح القنصل الصيني في كراتشي يانغ يون دونغ عن استعداد بلاده للوساطة بين باكستان وإيران لإنهاء التوتر الحاصل بين الطرفين.وذكر يانغ يون دونغ، تريد الصين أن تعرض على باكستان وإيران أن نلعب دورا بناء في تسوية الخلافات بين البلدين.وأشار إلى ان باكستان وإيران هما أكبر دولتين في المنطقة والعالم الإسلامي، ولذلك تأمل الصين في حل الخلافات بينهما عبر المفاوضات والوسائل السلمية.وكانت إيران الثلاثاء الماضي قد أعلنت بأنها شنت هجوماً بالصواريخ والمسيرات على أوكار تنظيم جيش العدل في محافظة بلوشستان الباكستانية.بالمقابل أدانت باكستان هذا الهجوم واستدعت سفيرها في طهران، و أعلنت اليوم الخميس أن القوات الباكستانية نفذت عدة غارات على تجمعات "إرهابيين" جنوب شرق إيران.