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قاض يهدد ترامب بالطرد من قاعة المحكمة


هدد القاضي لويس كابلان يوم الأربعاء، الرئيس السابق دونالد ترامب بالطرد من قاعة المحكمة بسبب سوء تصرفاته في القاعة وتدخله في مجرى الجلسة القضائية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه خلال جلسة يوم الأربعاء، اشتكى دفاع الكاتبة إي جين كارول من تعليقات ترامب المزعجة والتي سمعتها هيئة المحلفين أيضا خلال شهادة كارول معيقا الجلسة.

وقال أحد محامي كارول للقاضي إن ترامب "تحدث بصوت عال" أثناء شهادة موكلته قائلا إنها "كذبة" مشككا بصحة شهادتها وأنها "استعادت ذاكرتها" الآن.

وبدوره، طلب القاضي من ترامب التحدث بهدوء أكثر.

ثم بعد ذلك، اشتكى محامي كارول أيضا من أن ترامب قال أشياء مثل: "إنها مطاردة ساحرات" و"إنها حقا عملية احتيال".

ورد القاضي كابلان على ذلك بالقول إن ترامب يمتلك الحق بأن يكون حاضرا في قاعة المحكمة، ولكن "هذا الحق يمكن أن يتم فقدانه ..هذا الحق يمكن أن تتم مصادرته إذا خالف (ترامب) النظام، وإذا تجاهل أوامر المحكمة التي سبق ونصحته بها(التزام الهدوء)".

وتابع القاضي "سيد ترامب آمل ألا أضطر إلى التفكير في طردك من المحكمة..أفهم أنك ربما تريد مني أن أفعل هذا".

ورد ترامب قائلا: "سأكون سعيدا".

وبدأت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء المرافعات في الدعوى الثانية التي أقامتها الكاتبة والصحفية إي جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت الكاتبة قد اتهمت ترامب بالتحرش الجنسي والاغتصاب والتشهير. وأصدرت المحكمة حكم الإدانة بحق ترامب في مايو 2023، وألزمته بدفع 5 ملايين دولار لكارول مع إسقاط تهمة الاغتصاب.

وحسب حكم المحكمة، كان على ترامب دفع تعويضات لكارول بقيمة مليوني دولار، و3 ملايين أخرى بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.

وفي أعقاب صدور الحكم صرح ترامب بأن المحكمة أثبتت عدم ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الكاتبة، مضيفا أنه "لم يقم بأي شيء آخر لها".

وعلى خلفية تصريحاته، قررت كارول رفع دعوى جديدة ضد ترامب، مطالبة بتعويضات إضافية، بحجم أكثر من 10 ملايين دولار.

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