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إغتيال عقيد في الحرس الثوري والسلطات الإيرانية تحقق


 صرّحت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عقيد في الحرس الثوري برصاص مجهولين في محيط مدينة خاش جنوب شرق إيران.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر في الحرس الثوري قولها إن العقيد حسين علي جوادانفر وهو أحد ضباطها بمحافظة سيستان وبلوشستان، قتل بالرصاص بينما كان عائدا من مهمة إدارية، على طريق خاش – زاهدان. حيث تجري السلطات حاليا تحقيقا للتعرف على من يقف وراء هذا الهجوم.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفها بمواقع تجسسية وإرهابية معادية في المنطقة. حيث أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بصواريخ باليستية مواقع تجمع لقادة وعناصر من وصفها بالجماعات الإرهابية في العراق وسوريا، ردا على الهجمات الأخيرة بمحافظة سيستان وبلوشستان ومدينة كرمان جنوبي البلاد.
وأوضح إنه استهدف أيضا موقعا تجسسيا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية.
ومن الجدير بالذكر أنه قد وقع مطلع الشهر الجاري تفجير مزدوج بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران، أثناء تجمع الحشود لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله بضربة أميركية، وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة العشرات.
وقد تبنى تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، في وقت توعدت فيه طهران بالانتقام من منفذي الهجوم، الذي وصف بأنه الأكثر دموية في البلاد منذ الثورة الإيرانية التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1979.
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إغتيال عقيد في الحرس الثوري والسلطات الإيرانية تحقق
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