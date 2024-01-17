الأمين العام للأمم المتحدة: نفوذ الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يشهد تراجعاً !

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أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، فقدوا نفوذهم إلى حد كبير.وقال غوتيريش، الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي يملكون في الوقت الراهن نفوذا أقل بكثير. علينا أن نعترف بأن قوى متوسطة قد ظهرت ولها تأثير على الأحداث أكثر من القوى الكبرى.وبيّن غوتيريش هوية تلك القوى المتوسطة، وقال إنها إسرائيل وإيران وتركيا، والتي بات لها تأثير أكبر في الأزمات القائمة حاليا، حسب تعبيره.وفي السياق ذاته، ذكر ديفيد أفير، كاتب العمود في صحيفة ديلي ميل، إن روسيا ستحقق مكاسب في المعركة القائمة على القطب الشمالي بسبب تقنياتها لكسر الجليد، في المقابل الغرب يواجه مشاكل كبيرة.بالإضافة إلى أن هناك تقارير تشير إلى أن إنتاج النفط القياسي الذي حققته روسيا في عام 2023، يدلل على أن روسيا استطاعت مقاومة العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.