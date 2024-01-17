إنفجار عبوة ناسفة في نيجيريا يودي بسقوط 80 شخصا بين قتيل وجريح

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صرّحت وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء، بأن انفجارا وقع في مدينة إيبادان بولاية أويو بجنوب غرب نيجيريا مساء يوم الثلاثاء، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 77 آخرين. لكن السلطات لم تعلن عنه إلا في اليوم التالي.وذكر حاكم الولاية سيي ماكيندي إن رجال الإنقاذ والإسعاف وممثلي الأجهزة المعنية باشروا بأعمال بحث وإنقاذ شاملة.وأوضح أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة تستخدم بشكل غير قانوني في أنشطة استخراج الثروات المعدنية.ومن غير المعروف في الوقت الحالي، ما الجهة التي تعود إليها العبوات الناسفة بالضبط، والتحقيق جار.