موسكو تعلق على القصف الإيراني لأربيل

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صرّحت روسيا، اليوم الأربعاء، بأن تنفيذ أي عمليات داخل العراق وسوريا يجب أن يكون متوافقا عليه مع حكومتي البلدين، وذلك في أول تعليق من موسكو على ضربات إيرانية استهدفت مواقع في مدينة أربيل.وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، نحن نتابع باهتمام التطورات في تلك المناطق. وتابعت، نعتقد أنه لا يجوز القيام بأي عمليات لمكافحة الإرهاب على أراضي الدول الأخرى إلا على أساس التنسيق مع حكومتي هاتين الدولتين، سوريا والعراق، الصديقتين لنا.وفي السياق ذاته، اعتمدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، قرارا بإدانة القصف الإيراني على أربيل. حيث كانت قد طرحت مشروع قرار للتصويت بشأن إدانة القصف الإيراني ودعم موقف العراق وحقه المشروع في التأكيد على احترام أمنه وسيادته.