بوتين: الانتخابات الأمريكية الأخيرة كانت مزورة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي جرت بآلية التصويت عبر البريد كانت مزورة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء البلديات في روسيا: "من المحتمل أن كل شيء يمكن تزويره، تماما كما تم تزوير الانتخابات السابقة في الولايات المتحدة من خلال التصويت عبر البريد، حسنا..

واوضح ما هو التصويت عبر البريد لقد اشتروا بطاقات الاقتراع مقابل 10 دولارات، وكتبوها، ودون أي إشراف من المراقبين، رموها في صناديق البريد وانتهى الأمر".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024، هي الانتخابات الرئاسية الـ 60، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.