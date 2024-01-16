حرس الثورة الاسلامية يقصف بالصواريخ والمسيرات اوكار لما يسمى بـ \\\"جيش العدل\\\" الارهابي ويدمر مقرين مهمين له داخل الأراضي الباكستانية

افاد مصدر امني ايراني ان حرس الثورة الاسلامية في ايران شنوا هجوما باليستيا مدعوا باسراب من الطائرات المسيرة الانتحارية على تجمعات منظمة ما يسمى بجيش العدل الارهابية في منطقة كوه سبز في محافظة بلوشستان الباكستانية

واوضح المصدر ان الجماعة الارهابية متورطة باعمال ارهابية داخل ايران ونوه المصدر ان الهجوم نفذ بالتنسيق مع الجيش الباكستاني

ويعد تنظيم جيش العدل البلوشي منظمة إرهابية ومن أخطر الجماعات التي تستهدف القوات الإيرانية بين حين وآخر على الشريط الحدودي بين باكستان وإيران. وتبنى هذا التنظيم في الاسبوع الماضي هجوماً استهدف مركز لقوات حرس الحدود وأوقع "9" شهداء وإصابة "10" آخرين.