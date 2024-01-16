وزير الخارجية التركي يحذر من تحول حرب غزة إلى دوامة تعم المنطقة كلها

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من أن التطورات الحالية في البحر الأحمر وسوريا والعراق تنذر بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ستتحول تدريجياً إلى دوامة تعم المنطقة بشكل كامل .

وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، مع نظيره الكرواتي جريليك رادمان في العاصمة التركية أنقرة : "بالنظر إلى ما يحدث حاليا في البحر الأحمر والعراق وسوريا؛ ليس من الخطأ أن نرى أن مثل هذه الهجمات والتمركز المتبادل ينذر بأن دوامة الحرب التي بدأت في غزة ستتحول تدريجياً إلى دوامة أكبر".

واشار وزير الخارجية التركي إلى أن أكثر من 24 ألف فلسطيني قُتلوا في قطاع غزة وذلك أمام أعين المجتمع الدولي دون حراك مجددا دعوته إلى "وجوب وقف المجازر اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل على الفور، ورفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة".

ودعا فيدان المجتمع الدولي برمته إلى تقديم الدعم الجاد للجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأكد أن فكرة وجوب انتهاء هذه الأزمة (الفلسطينية الإسرائيلية) بحل الدولتين، مقبولة من قِبل الجميع تقريباً ولابد من العودة اليها كونها السبل لاحخلال السلام في المنطقة .

وقال وزير الخارجية التركي : "ذكرنا مرارا وتكرارا أنه من دون أمن وسيادة متساويين لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لن تكون هناك فرصة لحل هذه المشكلة، ولن يكون هناك سلام وأمن دائمين".

واضاف : "لم يعد هناك من ينكر أن التوجهات التي تمنح الأولوية لأمن إسرائيل ومصالحها وتهمش أمن وسيادة الفلسطينيين، لن تحقق السلام".

واكد فيدان ان تركيا ستواصل العمل من أجل السلام، وستبذل قصارى جهدها من أجل دفع المجتمع الدولي للقيام بالرد اللازم سياسيا وقضائيا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل".