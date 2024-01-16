الصفحة الدولية

خبير أمريكي: أوكرانيا سفينة تضررت ولا يمكن إصلاحها، إنها تغرق!


 تحدث لاري جونسون، وهو ضابط سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في مقابلة مع قناة Dialogue works على موقع يوتيوب مصرحاً بأن الجيش الأوكراني قد ينتفض قريبا ضد فلاديمير زيلينسكي.
وذكر جونسون، السؤال الوحيد هو ما إذا كان الجيش سيقتل زيلينسكي في الانقلاب أم أن الأخير سيهرب ويجد ملجأ في سويسرا أو إيطاليا.
وطبقاً لما ذكره الخبير، فإن رئيس نظام كييف بدأ يفقد الدعم السياسي داخل بلاده وفي الوقت نفسه، لا تهتم الولايات المتحدة بما سيحدث لرئيس الجمهورية السوفيتية السابقة في المستقبل.
واختتم جونسون، أوكرانيا سفينة تضررت ولا يمكن إصلاحها، إنها تغرق.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت وسائل الإعلام الأوكرانية تتناول بشكل متزايد المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني.
حيث تسببت مقابلة أجراها القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية مع مجلة الإيكونوميست بضجة كبيرة، وذكر فيها أن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود. وأثارت هذا التصريحات انتقادات حادة من رئيس الدولة الذي سارع إلى تفنيدها.
في مؤتمر صحفي عقد يوم 19 ديسمبر، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.
وفي وقت لاحق، قال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية إن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية التركي يحذر من تحول حرب غزة إلى دوامة تعم المنطقة كلها
خبير أمريكي: أوكرانيا سفينة تضررت ولا يمكن إصلاحها، إنها تغرق!
إخراج الصحفي وائل الدحدوح من غزة لرفح بمساعدة مصرية
السودان يعلق تعامله مع مجموعة إيغاد!
شركة روس أتوم النووية تعلن رسميا عن فرع جديد في القاهرة
محكمة تركية تدين نجل الرئيس الصومالي في وفاة قائد دراجة نارية وتقضي بسداده غرامة
وزير الدفاع التركي: لو لم نكن في شمال العراق لدفعنا أثمانا باهظة داخل مدننا!
الكشف عن قرب افتتاح السفارة السعودية في دمشق
الاعلام الإيراني يرد على البيان العراقي ويؤكد إنتهاء حدود الهدوء!
السفيرة الأمريكية: قصف أربيل إنتهاك لسيادة العراق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك