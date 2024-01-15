وزير الخارجية الإيراني لنظيره الأمريكي، الحل ليس في الحرب

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وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى نظيره الأمريكي مشددا على أن الحل ليس في الحرب.وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، قال عبد اللهيان، لا يمكن لأمريكا أن تخلق داعش في المنطقة وتدعي محاربة الإرهاب. ولا يمكن لأمريكا أن تقف إلى جانب إسرائيل بكل قواها وتشارك في قتل وإبادة آلاف المدنيين وفي الوقت ذاته تدعو الآخرين إلى ضبط النفس والصمت.وأكد على أنه لا يمكن لأمريكا أن تتحدث عن عدم رغبتها في توسيع نطاق الحرب في المنطقة وتبعث لنا وللآخرين رسائل تدعو إلى ضبط النفس وهي ترفع التوتر في البحر الأحمر وتشن الهجوم على اليمن.وتوجه إلى نظيره الأمريكي قائلا، بصوت عال أقول لبلينكن الحل ليس في الحرب، قبل 100 يوم قلنا لكم لا تلوثو أياديكم بدماء أهل غزة، ولا تربطوا مصيركم بـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المنتهية صلاحيته.