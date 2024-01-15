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السيناريو المنتظر في البحر الأحمر! من وجهة نظر خبير عسكري مصري


 تحدث مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء طيار دكتور هشام الحلبي في تصريحات لـلوكالة الخبرية الروسية عن وجود سيناريو خطير في البحر الأحمر سيظهر قريبا.
وأوضح أن الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين في اليمن كان متوقعا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها حذروا الحوثيين من تكرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وعملوا على حشد أكثر من 10 دول وتم تشكيل قوة ردع الأزدهار، فكل هذه كانت مؤشرات واضحة لتحرك أمريكي تجاه الحوثيين، والذي جاء مع استمرار الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وبعض السفن يوجد منها سفن بريطانية، لذلك جاء الرد اليوم بشن هجوم أمريكي بريطاني على اليمن.
وفيما يتعلق بالسيناريو المستقبلي، أوضح اللواء طيار دكتور هشام الحلبي في تصريحات لـRT، أن يكون هو سيناريو التصعيد في البحر الأحمر هو الأقرب، لأن الحوثيين يستهدفون السفن منذ فترة وهذا الاستهداف سيزيد خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه رغم ضرب عدد كبير من المواقع في اليمن سواء أماكن تخزين وتمركز الطائرات بدون طيار ومنصات الصواريخ ومحطات رادار ودفاع جوي ومراكز قيادة، لكن طبيعة أرض اليمن وعرة ويسهل فيها التخفي والتمويه، خاصة وأن الحوثيين يمتلكون تسليح صغير الحجم مثل الطائرات بدون طيار وسهل إخفاء أماكن تجميعها، أو نقل أماكن التجميع إلى نقاط متعددة
وأشار الحلبي إلى أن الاستهداف سيستمر من جانب الحوثيين، وسيكون هناك رد فعل من أمريكا وحلفائها وهذا السيناريو هو الأقرب للتنفيذ مستقبلا وهو التصعيد من الجانبين، مشيرا إلى الدور الإيراني في دعم الحوثيين بالمعلومات وهذه نقطة هامة للغاية، فضلا عن الدعم من خلال التسليح، خاصة الطائرات بدون طيار، مشيرا الى أنه "للأسف سيظل التصعيد، والحل المثالي لذلك هو وقف الحرب في قطاع غزة، وهذا الوقف ليس واضحا في المستقبل القريب للأسف.
وأكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، على أن هناك بالمنطقة 4 جبهات، هي قطاع غزة، وحزب الله، والجبهة الثالثة سوريا والعراق وهو استهداف القوات الأمريكية بهما، والرابعة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الجبهات الأربع مرتبطين ببعضهم البعض ارتباطا وثيقا، وبالتالي مركز الثقل في هذه الجبهات الثلاث عدا غزة، كمن يطفئ النيران من نهايتها، والذي يوقف هذه الجبهات جميعا هو وقف الحرب في غزة، مشددا على أن بعض الدول صاحبة الرأي المعتدل أكدت ذلك وعلى رأسها مصر وروسيا، مشيرا إلى أن طلب روسيا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن يحسب للجانب الروسي.
وأشار إلى أن سعر النفط ارتفع 2.5 % بشكل مفاجئ، عقب الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، وبالتالي فإن الأمر سيكون له تأثير على العالم أجمع حيث تجارة النفط والتجارة العالمية نسبة كبيرة في البحر الأحمر ، فالعالم لن يتحمل تبعات تلك الحرب بشكل العام، والتصعيد البحر الأحمر على وجه الخصوص.
وأوضح، بأن الملاحة في البحر الأحمر وعلى وجه الخصوص باب المندب مرتبطة ارتباطا وثيقا بقناة السويس والبحر المتوسط وبالتالي سيكون هناك تأثير على التجارة في البحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط وعلى العالم أجمع.
ولفت إلى أن الحوثيين يستهدفون السفن التي ستبحر إلى إسرائيل أو تبحر من إسرائيل أو تتبع إسرائيل، ثم استهداف السفن التي تتبع لدول تدعم إسرائيل، ولكن بعد الهجوم الأمريكي والبريطاني فمن المتوقع أن يستهدف الحوثيون السفن الأمريكية والبريطانية، ولن يتم استهداف سفن دول أخرى.
وأضاف أن الأحداث التي تشهدها المنطقة ستدفع شركات الملاحة البحرية إلى زيادة قيمة التأمين، مما سينعكس على الاقتصاد العالمي ورفع الأسعار عالميا.
وشدد على أن التأثير الأكبر سيكون على زيادة الأسعار عالميا والاقتصاد العالمي بشكل أشمل، وسيكون على العالم أجمع وكان من المفترض أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية هذا في حسبانها.
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