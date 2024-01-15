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نائب روسي معلقاً، على شولتس الحديث أين تذهب أموال ضرائب الألمان


 وصف نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ليونيد إيفليف، وجود خطة سرية لهجوم روسي على الناتو بأنه خدعة. وطالب المستشار شولتس بالتطرق لمصير أموال دافعي الضرائب الألمان.
وكانت  صحيفة بيلد الألمانية قد نشرت في وقت سابق نقلا عما قالت إنها وثيقة سرية  للقوات المسلحة الألمانية عن وجود خطة لكيفية قيام روسيا، وفقا لافتراض مؤلفي الوثيقة، بمهاجمة الجناح الشرقي لحلف الناتو، بينما لم تعلق وزارة الدفاع الألمانية على هذه المعلومات التي نشرتها بيلد.
وتندر إيفليف قائلا، كتب الشاعر الروسي في القرن الـ19 فاسيلي جوكوفسكي، ذات مرة في ليلة عيد الغطاس، كانت الفتيات يقرأن الطالع.
وأضاف، حسنا، ومباشرة عن أوهام وخدع بيلد، التي تفقد بذلك متابعيها، فيما يتعلق بالتهديد العسكري الروسي. وأيضا فإن المعمودية أصبحت قريبة.
ووفقا له، كان ينبغي على المستشار الألماني أولاف شولتس أن يشرح بطريقة أفضل على صفحات صحيفة بيلد إلى أين تذهب أموال دافعي الضرائب الألمان ولماذا يتدهور مستوى معيشتهم.
وأكد النائب في مجلس الدوما الروسي، ولا ينبغي لجنرالات الجيش الألماني نسج خطط مختلفة لأعمال روسية مفترضة لا علاقة لها بالواقع.
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