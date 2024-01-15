بابا الفاتيكان يحول إستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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يسعى البابا فرنسيس حول إمكانية إجراء مفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان لضبط مواقف الطرفين، حسبما أفاد رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف.وذكر سيفاستيانوف، الذي يحافظ على التواصل مع البابا، في تصريح للوكالة نوفوستي اليوم الاثنين، الآن يقوم البابا بإعداد قمة مصغرة في مقره حول مفاوضات السلام، أي أنه يعمل بالتعاون مع الدبلوميسيين الروس والأوكرانيين في الفاتيكان على وضع فكرة لدعوة مندوبين من البلدين إلى الفاتيكان لإقامة مفاوضات ضبط المواقف المتبادلة.وبيّن سيفاستيانوف إلى أن البابا يجري حاليا مشاورات حول هذا الموضوع.ومن الجدير بالذكر أن موسكو أكدت مرارا استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا، لكنها تعتبر ذلك مستحيلا في ظل مواقف كييف الحالية وشروطها التعجيزية، ناهيك عن فرضها حظرا تشريعيا على أي تفاوض مع روسيا.