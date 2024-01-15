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وزارة الدفاع الألمانية تعلق على الخطة السرية الروسية لمهاجة الناتو !


 أعلنت الدفاع الألمانية تعليقا على تقارير إعلامية حول (الخطة السرية) المزعومة لهجوم روسي على الناتو، بأن الاستعداد للسيناريوهات حتى الأقل احتمالا هو جزء من العمل العسكري الروتيني.
وقالت الوزارة اليوم الاثنين ردا على تحقيق سبق أن نشرته صحيفة بيلد، النظر في سيناريوهات مختلفة، حتى لو كانت من الأقل احتمالا، هو جزء من الممارسة العسكرية اليومية، خاصة فيما يتعلق بتدريب الجيش.
ويذكر أن صحيفة بيلد تحدثت نقلا عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقا لسيناريو الدفاع الألمانية، يمكن أن تندلع في صيف عام 2025.
وطبقاً للصحيفة، فإنه في الربيع المقبل سيشن الكرملين هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، وعلى خلفية عدم كفاية الدعم الغربي، ستتعرض القوات الأوكرانية للهزيمة بحلول يونيو 2024.
وبعد ذلك، وفقا للسيناريو المذكور أعلاه، ستبدأ في دول البلطيق مواجهات إثنية، مما سيجبر موسكو على نقل القوات والصواريخ متوسطة المدى إلى كالينينغراد لضرب ممر سووالكي (الذي يربط كالينينغراد مع بيلاروس عبر ليتوانيا)، قبل أن يقرر الناتو في مايو 2025، اتخاذ تدابير ردع موثوقة لمنع أي هجوم روسي على هذا الممر الاستراتيجي.
ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا ساخرا على مقال بيلد، بينما رفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على خطة الهجوم الروسي المزعوم، مشيرا إلى أن بيلد لا تتورع عن نشر مختلف أنواع الأكاذيب.
بالمقابل، أكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. كما أكدت موسكو أنها منفتحة على الحوار شريطة أن يكون على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة الأوروبية.
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