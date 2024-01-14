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زاخاروفا: نملك الحق في تطوير علاقاتنا مع كوريا الشمالية بغض النظر عن التصريحات الغربية


أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تملك الحق في تطوير العلاقات مع شركائها، بما في ذلك كوريا الديمقراطية، رغم تصريحات الدول الغربية.

وقالت زاخاروفا: "الغربيون يروجون باستمرار لقصة مفادها أن روسيا تتصرف بطريقة مختلفة بشكل أو بآخر مرة أخرى وليس لها الحق في التواصل مع كوريا الشمالية".

وشددت: "لدينا الحق في القيام بكل ما نراه مناسبا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا نعلن باستمرار احترامنا للقانون الدولي. نحن لا ننتهك أي شيء، ونعمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات مع شركائنا".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هي، ستزور روسيا يومي 15 و17 يناير.

وأكدت زاخاروفا أن الوفد الكوري الشمالي يخطط لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

 

وقام لافروف بزيارة رسمية إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 أكتوبر، حيث أجرى محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي، والتقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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