البحرية الباكستانية توضح سبب عدم مشاركتها في حارس الازدهار

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أعلنت باكستان بأن التقارير حول عزمها المشاركة في حارس الازدهار ضد الحوثيين بأنها لا أساس لها، مبينة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالصراع في غزة مع أنها تدعم القضية الفلسطينية.وأوضح المتحدث باسم قوات البحرية الباكستانية أن إسلام آباد تنفي جميع التقارير بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشاركة قواتها البحرية في عملية التحالف الدولي التي تقودها واشنطن ضد الحوثيين ونشر السفن الحربية في بحر العرب.وبحسب ما نقلته صحيفة إكسبريس تريبيون اليوم الأحد، ذكر المتحدث الباكستاني إنه يتم إرسال السفن إلى هناك من أجل حماية الشحن الدولي، الذي يؤثر أيضا على باكستان، والخطوة ليس ​​لها علاقة بالصراع بين الحركة الفلسطينية حماس وإسرائيل، .وتابع، نحن ندعم القضية الفلسطينية بشكل كامل وفقا لسياسة الحكومة ولسنا طرفا في أي صراع بين الحوثيين وإسرائيل. وأردف، مهمة البحرية الباكستانية هي ضمان أمن سفننا التجارية واتصالاتنا البحرية التي تمر عبر مياهنا الإقليمية، وفقا للالتزامات الدولية.ويذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذت ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، مع فجر يوم الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة أنصار الله (الحوثيين) على سفن تجارية في البحر الأحمر.