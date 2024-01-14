100 ألف إسرائيلي طلبوا مساعدة نفسية منذ السابع من أكتوبر!

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أوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الأحد، بأن الخط الساخن للأزمات في إسرائيل Eran تلقى أكثر من 100 ألف طلب للمساعدة النفسية منذ السابع من أكتوبر.وفي تحديث لأرقامها بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب في غزة، قالت منظمة إران إنها تلقت حوالي 3000 طلب مساعدة خلال الأحداث التي وقعت في اليوم السابع من أكتوبر وقتل فيها حوالي 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 240 آخرون.وذكر الرئيس التنفيذي لمنظمة إران ديفيد كورين إنه فيما يتعلق بالصحة العقلية لجميع مواطني إسرائيل، من المهم أن نفهم أن العدد الهائل من الطلبات هو دليل على الحاجة إلى المساعدة.وأضاف، إنها طلبات صعبة ومفجعة حقا تم تلقيها منذ بداية هذه الأحداث والكارثة الثقيلة التي حلت بدولة إسرائيل.ومن الجدير بالذكرأن الحرب الصهيونية في غزة قد دخلت يومها ال 100 ، مع إستمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل المنطقة.وفي السياق ذاته، تظاهر آلاف الإسرائيليين منذ ليل أمس السبت في عدد من المدن، ومن بينهم الوزيران في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وشهدت تل أبيب مسيرة كبرى ضمت عائلات الأسرى الإسرائيلية لدى حماس في غزة.وهاجم المتظاهرون، حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرين أن أوليتها يجب أن تكون إعادة الأسرى إلى ديارهم، ودعوا إلى إقالة نتنياهو وحكومته.