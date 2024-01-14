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الرئيس الإيراني، قضية فلسطين تحولت إلى قضية البشرية جمعاء والتطبيع مع إسرائيل لن يجلب الأمن لأحد!


 أوضح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن قضية فلسطين اليوم تحولت إلى القضية الأولى للبشرية جمعاء، وحذر من الرهان على التسوية السلمية مع إسرائيل التي اتهمها بأنها لا تلتزم باتفاقياتها.
جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيسي اليوم الأحد في مؤتمر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب بعنوان طوفان الأقصى الدولي ويقظة الوجدان الانساني.
وقال رئيسي إن قضية فلسطين تحولت اليوم من القضية الأولى للعالم الإسلامي إلى قضية الإنسانية الأولى، وأنه أدرك كل أحرار العالم مظلومية الشعب الفلسطيني.
وأضاف بأن هناك وجهتا نظر بشأن قضية فلسطين أحدهما فكرة المقاومة والصمود والآخر هو الخضوع أمام هذا الظلم. لطالما يتطلع الشعب الفلسطيني إلى الوقوف في وجه الظلم، إن عملية التسوية والتطبيع لم ولن تنجح، وكامب ديفيد وشرم الشيخ وأوسلو مثال على ذلك.
وبيّن رئيسي أن سبب عدم قدرة الاتفاقات وعملية التسوية على التقدم بشيء هو أن الطرف الآخر لم ولم يلتزم باتفاقاته ومواثيقه. ولم يلتزم الكيان الصهيوني بأي من القرارات الدولية، وأضاف، الرابح اليوم في الميدان هي فلسطين، والخاسرون في هذا الميدان هم الكيان الصهيوني وحلفاؤه.
وطالب الرئيس الإيراني كل أحرار العالم لأن يدعموا الحركة التي تدافع اليوم عن أرضه وهويته بشكل مشروع.. إن استمرار الاحتلال الصهيوني لا يمنحهم الملكية ولا الشرعية؛ أي نظام قانوني في العالم يقبل أن استمرار الاحتلال يجلب الملكية؟
وذكر بأن نهاية الكيان الصهيوني أمر حتمي ونحن مؤمنون بذلك وإن يد القوة اللهية ستظهر من دماء أطفال غزة المظلومين الذين استشهدوا، مؤكدا دعم إيران لأهل غزة وفصائل المقاومة التي وصلت إلى تطور قتالي كبير وتستعمل اليوم الصواريخ المتطورة والطائرات المسيرة.
واعتبر رئيسي أن تيار الظلم لا يفهم منطق الحوار والتفاوض، والمنطق الوحيد ضده هو القوة والصمود والمقاومة، وتابع قائلاً، الإمام الخميني رفع راية الدفاع عن فلسطين، ولم يتراجع قائد الثورة الإسلامية، آية الله الخامنئي قيد أنملة عن القضية الفلسطينية في هذه السنوات، وأكد دائما لمن يسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ان تطبيع العلاقات مع هذا الكيان لن يجلب الأمن بأي حال من الأحوال لدول المنطقة ولهذا الكيان نفسه.
وأكد رئيسي على أنه لا أحد في العالم يجرؤ على الحديث عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، متسائلاُ، هل تستطيع الدول التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني أن ترفع رؤوسها أمام شعبها وأمتها؟
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