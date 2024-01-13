منظمة التعاون الإسلامي تبدي قلقها بعد التطورات الخطيرة في منطقة ‎البحر الأحمر!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

عبّرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، عن قلقها إزاء التطورات الخطيرة الجارية في منطقة ‎البحر الأحمر.وذكر البيان، بأن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تعرب عن عميق انشغالها إزاء التطورات الخطيرة الجارية في منطقة ‎البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددا من المواقع داخل الجمهورية اليمنية.وأضاف البيان، تشدد ‎الأمانة العامة على ضرورة العمل من أجل خفض حدة التوتر وإلى تجنب التصعيد في منطقة ‎البحر الأحمر واتساع الصراع وذلك للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.وفي وقت سابق، شنت القوات الأمريكية والبريطانية غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.وأكد القيادي في جماعة أنصار الله الحوثية علي القحوم أن قوات الجماعة ترد الآن بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر، وتقصف مدنا يمنية.