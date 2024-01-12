إسبانيا تنأى بنفسها عن المشاركة في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز اليوم الجمعة أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن.

وأوضحت روبلز في مؤتمر صحفي: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة"، لكن إذا حدث ذلك فإن "إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة".

من المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثلاثاء هذا الموضوع الذي كان قيد الدراسة في بروكسل منذ أسابيع عدة. وقد تم طرح المشروع قبل فترة طويلة من شنّ القوات الأمريكية والبريطانية ضربات في اليمن.

ويقول دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون إلى اتفاق بشأن تشكيل مهمة جديدة خلال الاجتماع المقبل في بروكسل.

وفكر الاتحاد الأوروبي العام الماضي في توسيع عملية "أتالانتا" التي تركز على حماية الملاحة البحرية قبالة سواحل الصومال والتي تشارك فيها إسبانيا، لكن مدريد عطلت مبادرة التوسيع.

وقالت مارغريتا روبلز للصحفيين الجمعة إن "موقف إسبانيا كان دائما واضحا جدا بشأن موضوع البحر الأحمر: إسبانيا لن تشارك".