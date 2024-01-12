الرئيس التركي يؤكد ان أمريكا وبريطانيا بهجومهما على اليمن تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان أمريكا وبريطانيا بهجومهما على اليمن تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء .

وقال اردوغان في تصريح صحفي اليوم الجمعة : ان الهجمات الامريكية البريطانية على اليمن تمثل استخداما غير متوازن للقوة وان اسرائيل ايضا تستخدم مثل هذه القوة غير المتكافأة في فلسطين .

واضاف أردوغان أن "إسرائيل حولت غزة إلى بحيرة من دماء"مؤكدا أن "المظلومين لم يخسروا يوما، بل يخسر وينهزم الظالمون".

واشار اردوغان الى ان تركيا تؤمن بالعدالة التي ستتحقق في محكمة العدل الدولية في لاهاي ونعتقد أنها ستدين إسرائيل"وأن "تركيا سلمت وثائق تدين إسرائيل بالملفات التي حصلت عليها وتم جمعها .

وأكد أردوغان، أن كافة الوثائق التي قدمتها تركيا لمحكمة العدل الدولية لها وقعٌ كبير في دعوى "الإبادة الجماعية" التي بدأت ضد إسرائيل.

وقال الرئيس التركي : ستتم إدانة إسرائيل (بقضية الإبادة الجماعية) وفقا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية وسيكون لها وقعٌ كبير في لاهاي".